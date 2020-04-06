Институт «Микроб» в Саратове стал референс-центром по коронавирусу

6 Апр 2020 2020-04-06T16:34:13+03:00

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Лаборатория института «Микроб» в Саратове стала референс-центром для подтверждения результатов на коронавирус.

Как сообщил на брифинге сегодня, 6 апреля, первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, теперь у нас будут проводиться анализы на коронавирус для больных ОРВИ, пневмонией, а также лиц, прибывших в область из-за рубежа.

Ранее анализы отправляли в Новосибирск и Москву, поэтому открытие центра в Саратове позволит сократить время ожидания.

Сейчас тесты на коронавирус проводят в детской инфекционной больнице №5. С 4 апреля выполнено 108 исследований проб медработников, которые контактировали с потенциальными больными. Все анализы оказались отрицательными.

Впоследствии подобные тест-лаборатории будут открываться в других учреждениях. Например, вскоре одна из них появится на базе горбольницы №10 Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU