Институт «Микроб» в Саратове стал референс-центром по коронавирусу
Лаборатория института «Микроб» в Саратове стала референс-центром для подтверждения результатов на коронавирус.
Как сообщил на брифинге сегодня, 6 апреля, первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, теперь у нас будут проводиться анализы на коронавирус для больных ОРВИ, пневмонией, а также лиц, прибывших в область из-за рубежа.
Ранее анализы отправляли в Новосибирск и Москву, поэтому открытие центра в Саратове позволит сократить время ожидания.
Сейчас тесты на коронавирус проводят в детской инфекционной больнице №5. С 4 апреля выполнено 108 исследований проб медработников, которые контактировали с потенциальными больными. Все анализы оказались отрицательными.
Впоследствии подобные тест-лаборатории будут открываться в других учреждениях. Например, вскоре одна из них появится на базе горбольницы №10 Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU