Число заболевших коронавирусом в Саратове на 6 апреля 2020 года составило 19 человек
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области на 6 апреля 2020 года не изменилось.
Как рассказали «КП-Саратов» в оперативном штабе области, диагноз подтвержден у 19 человек — жителей Саратовского района, Энгельса, Ртищева, Аткарска и областного центра.
Известно, что двоих заболевших новой вирусной инфекций не стало — из-за онкологии и повторного инфаркта.
Одна пациентка выздоровела и ее выписали из медучреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU