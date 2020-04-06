2020-04-06T00:01:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Саратове на 6 апреля 2020 года составило 19 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Саратове на 6 апреля 2020 года
Дарья Вострикова
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Число заболевших коронавирусом в Саратовской области на 6 апреля 2020 года не изменилось.

Как рассказали «КП-Саратов» в оперативном штабе области, диагноз подтвержден у 19 человек — жителей Саратовского района, Энгельса, Ртищева, Аткарска и областного центра.

Известно, что двоих заболевших новой вирусной инфекций не стало — из-за онкологии и повторного инфаркта.

Одна пациентка выздоровела и ее выписали из медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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