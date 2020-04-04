2020-04-04T20:55:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: в продажу поступили маски местного производства

Средства индивидуальной защиты выпускают на фабрике «Король диванов»
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 апреля, в продажу поступили многоразовые защитные маски, которые выпускают на саратовской фабрике «Король диванов». В сложившейся ситуации предприятие частично перепрофилировано.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, заказать средства индивидуальной защиты можно онлайн на сайте компании «Много Мебели».

Напомним, 34 предприятия выразили готовность изготавливать защитные маски, респираторы, средства дезинфекции, 26 из них начали выпуск продукции. Товар отгружают напрямую в организации по заказам, а также торговые сети. Полный список производителей, которые выпускают средства индивидуальной защиты, доступен тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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