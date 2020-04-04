Саратовская область ожидает поставку 25 автомобилей скорой помощи

4 Апр 2020 2020-04-04T20:03:30+03:00

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Сегодня, 4 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Саратовская область ожидает поставку 25 машин скорой помощи.

Об этом сообщает канал группы сторонников спикера в Instagram-канале volodin.saratov.

- Речь идет о специальных автомобилях категории «С». Они укомплектованы всем необходимым оборудованием. Они стоят намного дороже, чем автомобили категории «В», а область заявила потребность в 25 таких автомобилях, — подчеркнул председатель Госдумы.

Он отметил, что в правительстве РФ обсуждалась необходимость сертификации выпуска масок и одежды для медработников, которую можно начать выпускать в регионе.

- . Предприятия, которые сейчас заявили о возможности выпускать маски и одежду для медицинского персонала, подготовлены к такой сертификации. Поэтому для нас крайне важно было найти поддержку у федерального центра. Она получена. Надеюсь, что решив эти вопросы, мы не только защитим наших граждан, но и повысим качество здравоохранения. Мы создадим рабочие места и выйдем через те вызовы, которые есть, более сильными, эффективными— сказал Вячеслав Володин.

Он пожелал жителям региона здоровья и хорошего настроения, призвал граждан соблюдать рекомендации врачей, постараться ни с кем не контактировать, оставаться дома или на даче.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/770944" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин рассказал о поступлении автомобилей скорой помощи в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU