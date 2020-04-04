2020-04-04T17:29:14+03:00
Происшествия

Житель Алгая проведет три года в колонии за хранение 14 кг марихуаны

Мужчина нарвал траву на улице
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 53-летнего жителя Алгая виновном в незаконном приобретении и хранении конопли.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2019 года житель Новоалександровки нарвал не менее 12 кг конопли и стал хранить. У него уже лежало более 2 кг такой же травы.

Во время обыска 25 октября у мужчины изъяли дурь.

Теперь он проведет три года в исправительной колонии общего режима.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовская область ожидает поставку 25 автомобилей скорой помощи
Скончался второй зараженный коронавирусом саратовец
Житель Алгая проведет три года в колонии за хранение 14 кг марихуаны
В Энгельсе росгвардейцы вернули домой потерявшего память пенсионера
В Саратовском районе спасатели эвакуировали с острова мужчину с отравлением
В Саратове Kia протаранила дом
В Саратове рецидивист украл одежду и аксессуары из квартиры
За борьбу с коронавирусом врачи Саратовской области получат дополнительные выплаты
В больницах Саратовской области готовят койки для пациентов с коронавирусом
Коронавирус в Саратовской области: известны предприятия, которые продолжат работу
Волонтерам Саратова для помощи горожанам во время самоизоляции подарили 40 многоразовых масок
Коронавирус в Саратовской области: на горячую линию министерства соцразвития поступило 927 обращений
В Саратове рецидивист обокрал девушку на 89,5 тыс. рублей
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 4 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено
Наталья Мазина о коронавирусе в Саратове: мы хотим максимально защитить какждого медработника