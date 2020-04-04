Житель Алгая проведет три года в колонии за хранение 14 кг марихуаны

4 Апр 2020 2020-04-04T17:29:14+03:00

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Суд признал 53-летнего жителя Алгая виновном в незаконном приобретении и хранении конопли.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2019 года житель Новоалександровки нарвал не менее 12 кг конопли и стал хранить. У него уже лежало более 2 кг такой же травы.

Во время обыска 25 октября у мужчины изъяли дурь.

Теперь он проведет три года в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU