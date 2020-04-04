В Саратовском районе спасатели эвакуировали с острова мужчину с отравлением

4 Апр 2020 2020-04-04T15:47:20+03:00

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Сегодня, 4 апреля, сотрудники Облспаса доставили мужчину с отравлением с острова Воронок.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, экстренную службу вызвали с номера 112.

Мужчину доставили на берег и передали бригаде скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU