В Саратове Kia протаранила дом

4 Апр 2020 2020-04-04T15:21:30+03:00

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Сегодня, 4 апреля, на перекрестке улиц Рахова и Большой Горной в Саратове столкнулись Nissan и Kia.

По данным портала «ЧП Саратов», от удара последняя протаранила жилой дом.

В обеих иномарках сработали подушки безопасности, водители и пассажиры были пристегнуты. В результате столкновения никто не пострадал.

На месте работали сотрудники Облспаса, дорожные инспекторы.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU