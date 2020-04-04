В Саратове Kia протаранила дом
Сегодня, 4 апреля, на перекрестке улиц Рахова и Большой Горной в Саратове столкнулись Nissan и Kia.
По данным портала «ЧП Саратов», от удара последняя протаранила жилой дом.
В обеих иномарках сработали подушки безопасности, водители и пассажиры были пристегнуты. В результате столкновения никто не пострадал.
На месте работали сотрудники Облспаса, дорожные инспекторы.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU