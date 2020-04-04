В Саратове рецидивист украл одежду и аксессуары из квартиры

4 Апр 2020 2020-04-04T15:04:46+03:00

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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу из квартиры, расположенной на улице Сакко и Ванцетти.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 44-летнего потерпевшего, с 19:20 до 20:20 кто-то отжал балконную дверь его жилища и унес кожаную мужскую куртку синего цвета, 3 тыс. рублей, часы белого цвета, каучуковый шнурок с золотой иконой и браслет с золотыми вставками из того же материала, а также зарядку от телефона Samsung A50.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался задержанный 3 апреля безработный 44-летний рецидивист, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU