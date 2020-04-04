В больницах Саратовской области готовят койки для пациентов с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T14:06:37+03:00

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В медицинских учреждениях Саратовской области готовится коечный фонд в медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусом.

По данным телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в регионе для госпитализации планируется задействовать 1211 коек в семи организациях.

На сегодня для возможной госпитализации пациентов готово 364 места в городской клинической больнице №10, №2 имени Разумовского, областной детской инфекционной клинической больнице имени Иванова.

Планируется открыть профильные койки в больнице №12, перинатальном центре, балаковской городской клинической больнице, балашовской районной больнице, на базе клинической больницы им. С. Р. Миротворцева ФГОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ.

Отмечается, что районные больницы будут обслуживать территории прилегающих и соседних муниципальных районов области.

В медицинских организациях имеется достаточно противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекции. Ведется работа по их дополнительному приобретению.

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ИСТОЧНИК KP.RU