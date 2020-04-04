Волонтерам Саратова для помощи горожанам во время самоизоляции подарили 40 многоразовых масок

4 Апр 2020 2020-04-04T13:38:08+03:00

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Участницы благотворительного проекта «Ярмарка добра» сшили и подарили волонтерам 40 многоразовых масок.

По информации телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», к К Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе уже присоединились более 200 жителей области. Об этом сообщили в региональном волонтерском штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Развозить продукты и лекарства на своем личном транспорте для местных жителей готовы 20 добровольцев.

По словам Ангелины Шершневой, регионального координатора движения «Волонтеры-медики», в день отрабатывается более 100 заявок по обращениям с горячей линии, в регисполком ОНФ и поликлиники». По телефону горячей линии линии 8 (800) 200-34-11 пожилые и маломобильные граждане могут обратиться с просьбой о помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU