2020-04-04T13:12:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: на горячую линию министерства соцразвития поступило 927 обращений

Оказана необходимая помощь
Дарья Вострикова
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В период введения ограничительных мер в Саратовской области в целях защиты от коронавируса на номера «горячих линия» министерства соцразвития поступило 927 обращений.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», специалисты комплексных центров ответили на 494 звонка, на телефоны доверия обратились 534 гражданина.

По всем вопросам были даны разъяснения.

Министерство соцразвития региона просит граждан по возможности ограничить посещения учреждений социальной поддержки населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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