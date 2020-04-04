В Саратове рецидивист обокрал девушку на 89,5 тыс. рублей
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 23-летней девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26 марта с 18:00 до 23:45 неизвестный взломал окно ее квартиры на Большой Казачьей улице и унес двое духов марок Versace и 1 Million, коричневую шкатулку, в которой лежало шесть колец, две серьги и две цепочки из серебра.
Также он забрал белую шкатулку, где была бижутерия, часы с синим ремешком, кошелек серебристого цвета, черный клатч с блестками, серебряные часы, черная кожаная куртка, 15 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила 89,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался уже задержанный 44-летний рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело, выяснилось, что имущество он продал неизвестному на 3-й Дачной.
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ИСТОЧНИК KP.RU