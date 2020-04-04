2020-04-04T12:29:21+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист обокрал девушку на 89,5 тыс. рублей

Мужчина забрал даже духи
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 23-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26 марта с 18:00 до 23:45 неизвестный взломал окно ее квартиры на Большой Казачьей улице и унес двое духов марок Versace и 1 Million, коричневую шкатулку, в которой лежало шесть колец, две серьги и две цепочки из серебра.

Также он забрал белую шкатулку, где была бижутерия, часы с синим ремешком, кошелек серебристого цвета, черный клатч с блестками, серебряные часы, черная кожаная куртка, 15 тыс. рублей.

Сумма ущерба составила 89,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался уже задержанный 44-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело, выяснилось, что имущество он продал неизвестному на 3-й Дачной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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