В Саратове рецидивист залез через окно в квартиру и украл 20 тыс. рублей
Деньги он потратил на себя
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 48-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 9 по 17 марта неизвестные отжали пластиковое окно в ее квартире, проникли внутрь и унесли 20 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний рецидивист, который успел потратить деньги на себя.
На мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU