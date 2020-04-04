В Саратове рецидивист залез через окно в квартиру и украл 20 тыс. рублей

4 Апр 2020 2020-04-04T10:39:58+03:00

Деньги он потратил на себя

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 48-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 9 по 17 марта неизвестные отжали пластиковое окно в ее квартире, проникли внутрь и унесли 20 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний рецидивист, который успел потратить деньги на себя.

На мужчину завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU