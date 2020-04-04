В Саратове рецидивист украл из квартиры валюту и бинокль

4 Апр 2020 2020-04-04T09:29:59+03:00

Также он взял украшения, часы и камеры

Изменить размер текста: A A

Полиция Волжского района раскрыла кражу у 46-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, задержан 44-летний рецидивист, который проник в квартиру на улице, который унес 150 тыс. рублей, 120 долларов, 200 евро, камеры jvc, бинокль, три штуки часов, украшения на сумму 250 тыс. рублей.

Преступление произошло 3 апреля, в период с 9:00 до 9:30.

Мужчина во всем признался, похищенное у него изъяли, а на гражданина завели уголовное дело.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU