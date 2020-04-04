2020-04-04T09:29:59+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл из квартиры валюту и бинокль

Также он взял украшения, часы и камеры
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 46-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, задержан 44-летний рецидивист, который проник в квартиру на улице, который унес 150 тыс. рублей, 120 долларов, 200 евро, камеры jvc, бинокль, три штуки часов, украшения на сумму 250 тыс. рублей.

Преступление произошло 3 апреля, в период с 9:00 до 9:30.

Мужчина во всем признался, похищенное у него изъяли, а на гражданина завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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