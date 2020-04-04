В Саратове молодой водитель ВАЗ-2114 сбил женщину
Парень нарушил правила проезда пешеходных переходов
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Вчера, 3 апреля, в 20:10 напротив дома №34 на улице Азина 22-летний водитель ВАЗ-2114 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным парень нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил 35-летнюю женщину.
Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU