В Саратове двое парней украли аппарат со жвачками
Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу аппарата с жевательными резинками из магазина на улице Чернышевского.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление, ущерб от которого составил свыше 51 тыс. рублей, произошло 25 марта с 17:00 до 18:00.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое 18-летних юношей, которые во всем признались.
Деньги молодые люди успели потратить на себя, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU