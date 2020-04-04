Жительница Саратова после звонка мошенника лишилась 105 тыс. рублей

4 Апр 2020 2020-04-04T08:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Саратова стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, незнакомец сказал ей о несанкционированных операциях с ее картами и счетами. Чтобы защитить свои деньги, нужно продиктовать коды, которые пришли гражданке в смс-сообщениях.

После выполнения этих требований с карты женщины списали около 105 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU