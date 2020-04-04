Жительница Саратова после звонка мошенника лишилась 105 тыс. рублей
Жительница Саратова стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, незнакомец сказал ей о несанкционированных операциях с ее картами и счетами. Чтобы защитить свои деньги, нужно продиктовать коды, которые пришли гражданке в смс-сообщениях.
После выполнения этих требований с карты женщины списали около 105 тыс. рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU