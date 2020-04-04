2020-04-04T09:03:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Донорам Саратова рассказали о порядке сдачи крови в период самоизоляции

Основанием для выхода из дома станет СМС-сообщение
Дарья Вострикова
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О работе Центра крови во время карантина, который расположен на Гвардейской улице 27 в Саратове горожанам рассказала заместитель главного врача по организации донорства Татьяна Благовидова.

В аккаунте учреждения в соцсети Instagram она отметила, что донорам будут отправлять СМС-сообщения, приглашения на дотацию. Это должно быть основанием для выхода из дома и нарушения режима самоизоляции.

На входе в учреждение каждому гражданину измерят температуру, выдадут одноразовую маску и обработают руки антисептиком. После процедуры гражданину выдадут подтверждающую справку, с собой нужно иметь удостоверение донора.

Татьяна Благовидова отметила ежедневное снижение количества желающих сдать кровь.

Сегодня в учреждении проходит суббота доноров.

Саратовцам рассказали, как сдать кровь в самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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