Донорам Саратова рассказали о порядке сдачи крови в период самоизоляции
О работе Центра крови во время карантина, который расположен на Гвардейской улице 27 в Саратове горожанам рассказала заместитель главного врача по организации донорства Татьяна Благовидова.
В аккаунте учреждения в соцсети Instagram она отметила, что донорам будут отправлять СМС-сообщения, приглашения на дотацию. Это должно быть основанием для выхода из дома и нарушения режима самоизоляции.
На входе в учреждение каждому гражданину измерят температуру, выдадут одноразовую маску и обработают руки антисептиком. После процедуры гражданину выдадут подтверждающую справку, с собой нужно иметь удостоверение донора.
Татьяна Благовидова отметила ежедневное снижение количества желающих сдать кровь.
Сегодня в учреждении проходит суббота доноров.
Саратовцам рассказали, как сдать кровь в самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU