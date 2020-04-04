Погода в субботу в Саратовской области: температура воздуха поднимется до +18
Дождя не будет
Изменить размер текста:
В Саратовской области сегодня, 4 апреля, ожидается погожий день без осадков.
- Прогнозируется переменная облачность. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +13…+18 градусов.
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU