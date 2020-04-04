Погода в субботу в Саратовской области: температура воздуха поднимется до +18

4 Апр 2020 2020-04-04T07:48:45+03:00

Дождя не будет

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В Саратовской области сегодня, 4 апреля, ожидается погожий день без осадков.

- Прогнозируется переменная облачность. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +13…+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU