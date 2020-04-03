Наркодилеру из Саратова отказались смягчать срок за продажу синтетики

3 Апр 2020 2020-04-03T19:45:43+03:00

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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 41-летнего жителя региона, рецидивиста, которого осудили на 8,5 лет исправительной колонии строгого режима за продажу наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что до 22 сентября 2013 года мужчина купил не менее 0,7 грамм «синтетики» у неизвестного, а вечером следующего дня продал наркотик за 2 тыс. рублей на Тверской улице города 33-летнему мужчине.

До 23 сентября он снова купил у кого-то не менее 2,44 грамма вещества и хранил в тайнике, а вечером этого дня 0,96 грамм дури продал женщине за 2 тыс. рублей у одного из домов на проспекте 50 лет Октября, а 0,76 грамм наркотика передал 45-летнему мужчине.

Осужденный указал в жалобе, что все преступления были совершены практически в одно время, поэтому их надо квалифицировать как одно. Однако правосудие так не посчитало, наказание оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU