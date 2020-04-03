Мошенница оставила пенсионера из Саратова без 95 тыс. рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T19:37:38+03:00

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В отдел полиции Волжского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 64-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ему позвонил лже-сотрудник банка и сказал, что со счета пенсионера якобы списали 3 тыс. рублей.

Тот прервал разговор, но через некоторое время поступил звонок от девушки, которая попросила продиктовать номер карты и пароль из сообщения для защиты своих денег.

После выполнения этих действий гражданин лишился 95 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU