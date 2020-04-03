2020-04-03T19:28:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове больницу №2 перепрофилировали для размещения больных коронавирусом

Уже готово 130 коек с необходимым оборудованием
Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел Саратовскую городскую больницу №2, которая перепрофилирована под рамещение больных коронавирусом.

Как сообщили в телеграм-канале «СтопКоронавирус_Саратовская область», здесь будет развернуто 417 коек инфекционного профиля, включая 298 — обеспеченных кислородом, и 148 — аппаратами ИВЛ. Уже 130 коек с необходимым оборудованием готово.

- Мы планируем поставить сюда кислородную станцию, и средства на её закупку уже выделены, чтобы больница при любой чрезвычайной ситуации эффективно и автономно работала. Всего по региону развернем 1200 коек, — отметил глава региона.

Для дополнительных реанимационных мест выделен отдельный лечебный корпус.

Губернатор Саратовской области осмотрел перепрофилированную больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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