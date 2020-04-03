В магазине Заводского района торговали алкоголем по ночам

3 Апр 2020 2020-04-03T18:52:57+03:00

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Полицейские установили, что в магазине на Огородной улице 77 «А» Заводского района Саратова продавали алкоголь после 22:00.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, спиртное объемом 0,5 литра изъяли.

Ранее торговый объект уже попадал в поле зрения правоохранителей, 51-летнюю продавщицу несколько раз наказывали штрафом. В январе 2020 года она отдала 10 тыс. рублей, в феврале уже 20 тыс. рублей с конфискацией спиртного.

Напомним, в июне 2019 года начальник УМВД по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной провел встречу с жителями дома № 77 на той же улице, которые жаловались на ночную торговлю алкоголем. Начальник городского управления сообщил, что такие факты неоднократно пресекаются, с продавцом и собственником торговой точки провели беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU