2020-04-03T12:13:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: куда звонить по вопросам в режиме самоизоляции

На телефоны правительства региона поступило порядка 2 тыс. обращений
Дарья Вострикова
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Во время введения режима повышенной самоизоляции в Саратовской области у жителей возникают вопросы о масках, пособиях, оплаты труда и по другим актуальным темам.

В канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» опубликованы телефоны горячих линий различных структур и ведомств, куда можно обратиться за разъяснениями:

Колл-центр Саратова: 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 (08:00 — 20:00), Viber и WhatsApp номер: 8-927-227-96-35.

Вопросы соблюдения трудовых прав: 32-51-41 (пн — чт 08:00 — 17:00, перерыв 12:00 — 13:00; пт — 08:00 — 15:45, перерыв 12:00 — 13:00, git64@rostrud.ru). Узнать информацию по оплате труда можно по номеру 39-00-31, о помощи людям старшего возраста, работе волонтеров — 39-92-11, выплате соцпособий — 65-39-22, санитарно-эпидемиологическом режиме — 8-800-100-1858 (пн — пт), 20-18-58 (сб — вс), работе предприятий торговли, наличии масок — 27-81-85, 26-44-81, предпринимательской деятельности — 8-800-301-4364.

Получить психологическую помощь можно по телефону 8-800-200-0122.

Отметим, что на горячую линию правительства Саратовской области поступило порядка 2 тыс. обращений, касаемых режима спецпропусков, передвижения по региону, соцобеспечения, соблюдения трудовых прав и другим вопросам. Туда можно позвонить с 8:00 до 24:00 по единому многоканальному номеру — 8-800-444-62-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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