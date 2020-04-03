2020-04-03T09:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

На Приволжской железной дороге стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД»

Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На Приволжской магистрали стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД», организованная с целью поддержки ветеранов железнодорожного транспорта. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда лицам пожилого возраста рекомендовано оставаться дома, волонтеры ПривЖД готовы сходить в магазин или аптеку и передать все необходимое. Железнодорожники, входящие в региональные советы молодежи, выполнят любую просьбу пенсионеров. В результате пожилые люди смогут максимально ограничить посещение общественных мест в период самоизоляции.

Все участники акции проинструктированы о мерах безопасности и профилактики инфекционных заболеваний. Для подачи заявки пенсионерам РЖД необходимо обратиться в совет ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый человек в Энгельсе заболел коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года выросло до 19 человек
Стали известны обстоятельства исчезновения Александры Харловой в Балакове
На Приволжской железной дороге стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД»
В Балакове мужчина угнал чужой Ford с автомойки
В Саратове Skoda Fabia врезалась в дом: водитель госпитализирована
Потепление до +17 и сильный ветер ожидается в Саратовской области
Число заболевших коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года составило 15 человек
В Саратовской области увольняется министр труда
В Балашове задержали бывшую судью Татьяну Шевлягину
Закрытие Саратова на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
В Саратове горит склад мебельной фабрики
Губернатор Саратовской области выступит с заявлением по поводу продления нерабочей недели
Коронавирус в Саратовской области: школьникам будут выдавать продуктовые наборы
В связи с коронавирусом жителям Саратовской области принесут пенсии и продукты на дом