На Приволжской железной дороге стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД»

3 Апр 2020 2020-04-03T09:21:39+03:00

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На Приволжской магистрали стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД», организованная с целью поддержки ветеранов железнодорожного транспорта. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда лицам пожилого возраста рекомендовано оставаться дома, волонтеры ПривЖД готовы сходить в магазин или аптеку и передать все необходимое. Железнодорожники, входящие в региональные советы молодежи, выполнят любую просьбу пенсионеров. В результате пожилые люди смогут максимально ограничить посещение общественных мест в период самоизоляции.

Все участники акции проинструктированы о мерах безопасности и профилактики инфекционных заболеваний. Для подачи заявки пенсионерам РЖД необходимо обратиться в совет ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU