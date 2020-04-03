В Балакове мужчина угнал чужой Ford с автомойки
Машину обнаружили в километре от села Натальино
Изменить размер текста:
Полиция раскрыла угон Ford у 29-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 20:30 30 марта до 10:20 31 марта кто-то уехал на его машине, которая стояла на автомойке на улице Ленина в Балакове.
Иномарку обнаружили в километре от села Натальино, ее вернули владельцу.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU