В Балакове мужчина угнал чужой Ford с автомойки

3 Апр 2020 2020-04-03T09:18:38+03:00

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Полиция раскрыла угон Ford у 29-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 20:30 30 марта до 10:20 31 марта кто-то уехал на его машине, которая стояла на автомойке на улице Ленина в Балакове.

Иномарку обнаружили в километре от села Натальино, ее вернули владельцу.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU