2020-04-03T05:57:58+03:00
Общество

Потепление до +17 и сильный ветер ожидается в Саратовской области

Осадков не будет
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 3 апреля, ожидается ветер юго-западного направления с порывами до 14 м/с.

- Прогнозируется переменная облачность. Температура днем поднимется до +7…+12 градусов, в южной половине местами до +17, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона

Осадков не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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