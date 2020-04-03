Потепление до +17 и сильный ветер ожидается в Саратовской области
Осадков не будет
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В Саратовской области сегодня, 3 апреля, ожидается ветер юго-западного направления с порывами до 14 м/с.
- Прогнозируется переменная облачность. Температура днем поднимется до +7…+12 градусов, в южной половине местами до +17, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона
Осадков не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU