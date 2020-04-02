Коронавирус в Саратовской области: школьникам будут выдавать продуктовые наборы

2 Апр 2020 2020-04-02T18:23:05+03:00

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Школьники Саратовской области будут получать продуктовые наборы (сухие пайки) на средства, предусмотренные для льготного питания.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», меры коснутся детей из малоимущих и многодетных семей, инвалидов, сирот, тех, кто находится под опекой, у кого ограниченные возможности здоровья и других категорий несовершеннолетних.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Для предоставления наборов нужно рассчитать сумму на каждого ребенка. Министерство образования обязало муниципалитеты области решить вопрос до 6 апреля.

Ситуация находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU