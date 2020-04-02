Коронавирус в Саратовской области: школьникам будут выдавать продуктовые наборы
Школьники Саратовской области будут получать продуктовые наборы (сухие пайки) на средства, предусмотренные для льготного питания.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», меры коснутся детей из малоимущих и многодетных семей, инвалидов, сирот, тех, кто находится под опекой, у кого ограниченные возможности здоровья и других категорий несовершеннолетних.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.
Для предоставления наборов нужно рассчитать сумму на каждого ребенка. Министерство образования обязало муниципалитеты области решить вопрос до 6 апреля.
Ситуация находится на контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU