В связи с коронавирусом жителям Саратовской области принесут пенсии и продукты на дом

2 Апр 2020 2020-04-02T18:22:14+03:00

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В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу жителям Саратовской области, которые получают пенсии и пособия через Почту России, будут приносить средства на дом.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФПС Саратовской области, эта услуга бесплатна.

При получении денег клиенту дают на руки отрывную квитанцию, где указаны все виды выплат.

Также через работников почты со специальным терминалом, которых в регионе около 600, можно оплатить услуги связи, коммунальные платежи, налоги и штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку.

Чтобы написать заявление на получение пенсии или доставку товаров первой необходимости, оплату услуг, можно обратиться по телефону в свое отделение почтовой связи, а также по телефону горячей линии УФПС Саратовской области — 8 (8452) 694-000 или по телефону 8-800-1-000-000.

ИСТОЧНИК KP.RU