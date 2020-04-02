2020-04-02T17:34:59+03:00
Общество

Село Лох в Саратовской области закрыли на карантин по бешенству

Ограничения наложили на еще два населенных пункта региона
Дарья Вострикова
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В селе Лох Новобурасского района Саратовской области с 1 апреля объявили карантин.

Соответствующее постановление за подписью главы региона Валерия Радаева появилось на официальном публикаторе правовой информации.

Меры приняли после обнаружения бешеной лисы у дома №50 на улице Никифорова.

Подписаны аналогичные документы об установлении ограничений в еще двух селах, тоже с начала месяца. Из-за зараженной собаки — в Ярославке. Животное обнаружили в личном подсобном хозяйстве на Кирпичной улице, 1. А также в селе Сокур Татищевского района — из-за павшего кота на улице Босова, 43.

Все ограничения установлены с начала месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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