Село Лох в Саратовской области закрыли на карантин по бешенству
В селе Лох Новобурасского района Саратовской области с 1 апреля объявили карантин.
Соответствующее постановление за подписью главы региона Валерия Радаева появилось на официальном публикаторе правовой информации.
Меры приняли после обнаружения бешеной лисы у дома №50 на улице Никифорова.
Подписаны аналогичные документы об установлении ограничений в еще двух селах, тоже с начала месяца. Из-за зараженной собаки — в Ярославке. Животное обнаружили в личном подсобном хозяйстве на Кирпичной улице, 1. А также в селе Сокур Татищевского района — из-за павшего кота на улице Босова, 43.
Все ограничения установлены с начала месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU