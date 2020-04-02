В Саратовской области из-за коронавируса медработники совершают около 3 тыс. выездов на дом

2 Апр 2020 2020-04-02T17:32:59+03:00

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В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в поликлиниках Саратовской области усилены выездные службы для оказания помощи на дому.

Как рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона, в день медработники обслуживают около 3 тыс. вызовов в Саратовской области. В работе задействованы ординаторы и студенты СГМУ, медколледжей, волонтеры помогают заполнять документацию и опрашивать граждан о здоровье.

Особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, хроническими заболеваниями, пожилым. Такие меры минимизируют риск заражения людей в транспорте по пути в поликлинику.

Граждан призывают вызывать врача на дом, воздержаться от похода в медорганизацию без крайней необходимости. Тем, кто приехал из-за рубежа, нужно тут же сообщить об этом в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU