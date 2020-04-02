Коронавирус в Саратовской области: граждане интересуются пропусками и передвижением

2 Апр 2020 2020-04-02T15:33:38+03:00

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Сегодня, 2 апреля, в 8:00 начала работать горячая линия правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, по состоянию на 11:30 на нее поступило 395 обращений. Из них 72 касались вопросов госпитализации, выдачи больничных листов, информации о наличии в регионе аппаратов ИВЛ, возможности пройти обследование на коронавирус самостоятельно.

Оформлением соцпособий и помощи пенсионерам с доставкой продуктов интересовались 52 человека. О работе предприятий во время самоизоляции, порядке подачи документов для постановки на учет безработного и размере пособия по безработице спросили 40 граждан. Меры поддержки предпринимателей и возмещением им убытков во время простоя, наличие масок и дезинфицирующих средств в продаже интересовали 26 человек.

Большая часть обращений, 205, касались оформления пропусков, режима передвижения на дачи, по территории региона и за его пределами, обработки многоквартирных домов.

«Горячая линия» продолжит работу в ежедневном режиме с 08.00 до 24.00. Единый многоканальный номер - 8-800-444-62-64.

ИСТОЧНИК KP.RU