Саратовскую районную больницу обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей долга за поставку оборудования

2 Апр 2020 2020-04-02T15:25:25+03:00

Своих денег не увидели шесть организаций

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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, учреждения заключило контракты с предпринимателем и шестью организациями на поставку медицинских изделий и лабораторного оборудования.

Однако после выполнения условий договора оплата в размере более 1,4 млн рублей от учреждения не поступила.

Прокурор района внес представление руководителю больницы, после чего задолженность была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU