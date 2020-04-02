Из-за коронавируса круизный сезон на Волге сдвигается до 1 июня

2 Апр 2020 2020-04-02T14:40:07+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области продажа круизных туров приостановлена до 1 июня.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете по туризму, по материалам портала речных и морских круизов, графики судозаходов скорректированы на поздние сроки.

Операторы туризма все так же работают, но онлайн.

Руководители компаний «ВодоходЪ» и «Мостурфлот» заявили, что готовы начать выполнять туры, как только это позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Теплоходы компаний практически готовы к выходу в навигацию, на их борту приняты все меры, которые позволяют обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU