Из-за коронавируса круизный сезон на Волге сдвигается до 1 июня
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области продажа круизных туров приостановлена до 1 июня.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете по туризму, по материалам портала речных и морских круизов, графики судозаходов скорректированы на поздние сроки.
Операторы туризма все так же работают, но онлайн.
Руководители компаний «ВодоходЪ» и «Мостурфлот» заявили, что готовы начать выполнять туры, как только это позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Теплоходы компаний практически готовы к выходу в навигацию, на их борту приняты все меры, которые позволяют обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU