В поселке под Саратовом мужчина пробил стену гаража ради кражи колес

2 Апр 2020 2020-04-02T10:24:57+03:00

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В Саратовском районе полиция спустя месяц раскрыла кражу колес.

- Сообщение от 64-летнего жителя поселка Новогусельский поступило 1 марта. Он заявлял, что в период с часу дня 29 февраля по 10:00 1 марта кто-то проломил стену гаража в СНТ «Нефтяник-1» и украл четыре колеса марки «Белшина» r-16, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и 1 апреля задержали 42-летнего рецидивиста. Мужчина заявил, что продал колеса. Теперь он под следствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU