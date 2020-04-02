2020-04-02T10:22:21+03:00
Общество

На подсветку здания мэрии Саратова к Дню Победы хотят потратить 677,5 тыс. рублей

Информация появилась на сайте госзакупок
Дарья Вострикова
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Для архитектурно-художественной подсветки здания мэрии Саратова к Дню Победы комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города заказывает гобо-линзы.

Согласно информации на портале госзакупок, подрядчик должен установить восемь таких линз.

Начальная цена закупки – 677,5 тыс. рублей. Деньги выделит городской бюджет.

Заявки можно подавать до 9 апреля, аукцион состоится на следующий день. За пять дней после подписания контракта подрядчик должен выполнить работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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