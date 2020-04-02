В Энгельсе «Гранта» протаранила ворота стадиона

2 Апр 2020 2020-04-02T10:11:06+03:00

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Вчера вечером, 1 апреля, в Энгельсе «Лада Гранта» попала в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, в 20:30 у дома №17а по улице Садовая 41-летний водитель наехал на препятствие.

В ДТП никто не пострадал.

В социальных сетях местные жители отмечают, что препятствием оказались ворота около стадиона «Городской».

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ИСТОЧНИК KP.RU