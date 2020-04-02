В Энгельсе «Гранта» протаранила ворота стадиона
Водитель не пострадал
Фото из соцсети
Изменить размер текста:
Вчера вечером, 1 апреля, в Энгельсе «Лада Гранта» попала в ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, в 20:30 у дома №17а по улице Садовая 41-летний водитель наехал на препятствие.
В ДТП никто не пострадал.
В социальных сетях местные жители отмечают, что препятствием оказались ворота около стадиона «Городской».
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU