2020-04-02T10:13:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Хроники коронавируса: Саратовская область может получить новые машины скорой помощи

На закупку транспорта для субъектов РФ правительство выделило 5,2 млрд рублей
Дарья Вострикова
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции правительство РФ выделило Минпромторгу из резервного фонда 5,2 млрд рублей на покупку автомобилей скорой помощи класса С.

Для их получения правительство Саратовской области должно в течение недели предоставить в Минпромторг данные по организациям, которые уполномочены эти машины получить.

Всего в регионы поступит не менее 1,2 тыс. единиц транспорта. Об этом сказано в тексте распоряжения правительства от 1 апреля за подписью председателя правительства страны Михаила Мишустина, Минпромторг в течение двух дней с вступления в силу документа представит в Минздрав России список возможных типов машин, Минздрав в течение пяти дней с момента получения этого перечня предоставит распределение единиц транспорта между субъектами РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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