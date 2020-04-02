2020-04-02T08:55:33+03:00
Общество

Саратовские режиссеры выпустили мастер-классы для начинающих

Материалы представлены на всероссийском портале
Дарья Вострикова
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На всероссийском портале Культура.рф опубликованы записи мастер-классов кинематографистов из городов России, в числе которых Саратов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, их подготовил областной киновидеоцентр и региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория», учредитель VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Начинающие киноавторы узнают, как выбрать тему для сюжета и главных героев фильма, познакомятся с принципами монтажа и техниками тренировки воображения.

Сейчас на портале представлены лекции саратовского режиссера-документалиста Таисии Никитиной, члена Саратовского отделения Союза кинематографистов России Евгения Борисова, руководителя мультстудии «Самолет» из Свердловской области Натальи Захаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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