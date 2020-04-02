Жительница Саратова отдала мошенникам 146 тыс. рублей за защиту от них самих
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что для обеспечения безопасности денег на счете нужно подтвердить данные карты.
Чтобы защитить свои сбережения от мошенников, нужно установить программу удаленного доступа на телефон, а остальное «доброволец» возьмет на себя.
Женщина сделала все как он сказал, а потом вспомнила, что так могут вести себя мошенники, и решила проверить счет.
Выяснилось, что ее лишили 146 тыс. рублей, остаток денег удалось сохранить путем блокировки карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU