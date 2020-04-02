Жительница Саратова отдала мошенникам 146 тыс. рублей за защиту от них самих

2 Апр 2020 2020-04-02T09:17:36+03:00

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что для обеспечения безопасности денег на счете нужно подтвердить данные карты.

Чтобы защитить свои сбережения от мошенников, нужно установить программу удаленного доступа на телефон, а остальное «доброволец» возьмет на себя.

Женщина сделала все как он сказал, а потом вспомнила, что так могут вести себя мошенники, и решила проверить счет.

Выяснилось, что ее лишили 146 тыс. рублей, остаток денег удалось сохранить путем блокировки карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU