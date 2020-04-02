2020-04-02T09:17:36+03:00
Происшествия

Жительница Саратова отдала мошенникам 146 тыс. рублей за защиту от них самих

Гражданку обманул лжесотрудник банка
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что для обеспечения безопасности денег на счете нужно подтвердить данные карты.

Чтобы защитить свои сбережения от мошенников, нужно установить программу удаленного доступа на телефон, а остальное «доброволец» возьмет на себя.

Женщина сделала все как он сказал, а потом вспомнила, что так могут вести себя мошенники, и решила проверить счет.

Выяснилось, что ее лишили 146 тыс. рублей, остаток денег удалось сохранить путем блокировки карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские режиссеры выпустили мастер-классы для начинающих
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает день рождения
Начальник полиции Саратова ответит на вопросы горожан
Четыре улицы в Ленинском и Заводском районах остались без воды
По вопросам коронавируса в колл-центр администрации обратились более 630 саратовцев
Жительница Саратова отдала мошенникам 146 тыс. рублей за защиту от них самих
Выплаты на новорожденных и на детей в малоимущих семьях продлили в беззаявительном режиме
В Аркадаке пьяная женщина пыталась ограбить собутыльницу, побила стекла в доме и обругала полицейских
Мужчина разбился в салоне автобуса в Саратове
В Саратовской области вновь ожидается порывистый ветер
Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: новая схема получения
Коронавирус в Саратове: маски надевают даже на машины
Режим самоизоляции: полиция прочесала три района Саратовской области в поисках злостного уклониста
Перевозки пассажиров в пригородном и дальнем сообщении на ПривЖД снизились на 13,2% в марте
В Саратове меняют режим работы оперативного штаба по коронавирусу: останутся немногие
Коронавирус в Саратовской области: карта распространения по региону
Глава Балашовского района о выдаче спецпропусков для жителей: очереди отсутствуют
Саратовская область лидирует в России по числу случаев бешенства
Михаил Исаев о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Этот объем невозможно обработать за сутки
«Комсомольская правда» и Пенсионный фонд проведут прямую линию на тему маткапитала
Магазин в Саратове закрыли на месяц за продажу одежды в период жесткой самоизоляции
Депутат привезла продукты и лекарства саратовской пенсионерке