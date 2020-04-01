2020-04-01T18:23:17+03:00
Общество

Саратовская область лидирует в России по числу случаев бешенства

Такие данные приводит ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
Ольга Симонова
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Саратовская область попала в список регионов, где за март выявили наибольшее количество случаев бешенства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», по данным из системы «Сирано», в марте 2020 года в России зафиксировано 179 случаев этой болезни.

В лидеры списка, кроме Саратовской области, также попали Московская, Смоленская, Челябинская, Владимирская области и другие.

За месяц бешенство в России нашли у 83 лис, 46 собак, 17 кошек, 12 случаев у крупного рогатого скота, четыре — у мелкого рогатого скота, восемь — у енотовидных собак, три — у енотов, бешеными оказались также два волка, две лошади, один северный песец и один северный олень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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