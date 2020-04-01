Депутат привезла продукты и лекарства саратовской пенсионерке
Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская помогла пенсионерке из Заводского района Саратова с продуктами питания. Галина Владимировна обратилась на горячую линию партии «Единая Россия» с просьбой о помощи — ее сын, который всегда помогал и привозил домой все необходимое, попал в больницу, а самостоятельно ходить в магазин в период распространения опасной инфекции женщина боится.
Депутат незамедлительно отреагировала на просьбу, лично связалась с пенсионеркой, уточнив, нужно ли помимо продуктов что-то из лекарств, и привезла все необходимое к дверям ее дома.
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Галина Владимировна поблагодарила депутата за продукты, лекарства и за помощь, оказанную ей ранее, когда она приходила к Литневской на прием граждан, пожелала крепкого здоровья и еще раз отметила неравнодушие парламентария и ее отзывчивость. Также она поинтересовалась, когда планируется следующий прием граждан.
Юлия Литневская пояснила, что приемы возобновятся после спада распространения коронавируса, а до этого депутаты от фракции «Единая Россия» будут поддерживать телефонную связь со своими избирателями.
Напомним, для помощи людям, входящим в группы риска, во время пандемии коронавируса в партии «Единая Россия» организована работа горячей линии. Ежедневно волонтеры выезжают к пожилым людям, доставляя им необходимые лекарства и продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU