Депутат привезла продукты и лекарства саратовской пенсионерке

1 Апр 2020 2020-04-01T18:38:51+03:00

О том, что пожилая жительница Саратова нуждается в помощи, стало известно после ее обращения на горячую линию в волонтерский центр «Единой России»

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Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская помогла пенсионерке из Заводского района Саратова с продуктами питания. Галина Владимировна обратилась на горячую линию партии «Единая Россия» с просьбой о помощи — ее сын, который всегда помогал и привозил домой все необходимое, попал в больницу, а самостоятельно ходить в магазин в период распространения опасной инфекции женщина боится.

Депутат незамедлительно отреагировала на просьбу, лично связалась с пенсионеркой, уточнив, нужно ли помимо продуктов что-то из лекарств, и привезла все необходимое к дверям ее дома.

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Галина Владимировна поблагодарила депутата за продукты, лекарства и за помощь, оказанную ей ранее, когда она приходила к Литневской на прием граждан, пожелала крепкого здоровья и еще раз отметила неравнодушие парламентария и ее отзывчивость. Также она поинтересовалась, когда планируется следующий прием граждан.

Юлия Литневская пояснила, что приемы возобновятся после спада распространения коронавируса, а до этого депутаты от фракции «Единая Россия» будут поддерживать телефонную связь со своими избирателями.

Напомним, для помощи людям, входящим в группы риска, во время пандемии коронавируса в партии «Единая Россия» организована работа горячей линии. Ежедневно волонтеры выезжают к пожилым людям, доставляя им необходимые лекарства и продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU