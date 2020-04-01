2020-04-01T13:20:44+03:00
Общество

МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

Дарья Вострикова
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МегаФон предложил пользователям МегаФон ТВ и платформы «МегаФон Образование» бесплатный спортивный контент.

Появление нового спортивного направления на собственной платформе Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.

- Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на

МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов

не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех, – отмечает

генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка,

силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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