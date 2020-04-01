В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру
Права гражданина были нарушены
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Прокуратура Балакова помогла сироте получить квартиру.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 20-летний человек был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилье, однако вопреки требованиям закона органы власти не обеспечили его квартирой.
Прокурор подал иск в суд, чтобы обязать министерство строительства и ЖКХ региона исправить ситуацию, после чего парень получил жилплощадь в многоквартирном доме Балакова.
ИСТОЧНИК KP.RU