2020-04-01T12:45:07+03:00
Происшествия

В Балакове прокуратура помогла сироте получить квартиру

Права гражданина были нарушены
Дарья Вострикова
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Прокуратура Балакова помогла сироте получить квартиру.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 20-летний человек был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилье, однако вопреки требованиям закона органы власти не обеспечили его квартирой.

Прокурор подал иск в суд, чтобы обязать министерство строительства и ЖКХ региона исправить ситуацию, после чего парень получил жилплощадь в многоквартирном доме Балакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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