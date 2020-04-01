Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии открыты в районах области

1 Апр 2020 2020-04-01T12:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии коронавируса затрагивает не только Саратов, но и районы области. Об этом сказал депутат Государственной думы Николай Панков. Он отметил, что такое решение было принято после того, как жители районов области, находящиеся на самоизоляции, начали обращаться в «Единую Россию» за помощью. На сегодняшний день волонтерские центры работают во всех местных отделениях партии.

В Базарном Карабулаке местные депутаты «Единой России» и секретари первичных отделений партии находятся на постоянной связи с пожилыми жителями района, интересуются, какая помощь им необходима, и привозят продукты питания. В Балакове помощь волонтерам оказывают активисты общественного движения «Гражданский университет». Они помогают партийцам и членам «Молодой Гвардии» с доставкой продуктов одиноким пенсионерам. В Балашовском местном отделении «Единой России» открыли «горячую линию», где консультируют жителей по всем актуальным вопросам, связанным с пандемией коронавируса. На сегодняшний день самые актуальные из них — о выдаче пропусков для передвижения на работу и о наличии масок в аптеках. Получить консультации можно как по телефону, так и в социальных сетях местного отделения партии.

- Одинокие, пожилые люди, многодетные семьи нуждаются сегодня в нашей поддержке. Особое внимание мы уделяем тем, кто находится в группе риска. Соблюдая все меры предосторожности, волонтеры «Единой России» доставляют людям продукты питания, оказывают консультативную помощь. Все силы сегодня брошены на борьбу с инфекцией. И чем больше жителей области будут находиться на самоизоляции, тем быстрее мы сможем победить опасный вирус, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU