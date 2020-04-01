2020-04-01T11:34:47+03:00
Происшествия

Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя

Мошенник попросил деньги вперед
Дарья Вострикова
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Кировского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову, мужчине понадобился цифровой преобразователь, он нашел подходящий товар в интернете, позвонил продавцу.

После обсуждения технических характеристик тот уточнил, что для получения товара сначала надо внести предоплату.

Доверчивый гражданин перечислил ему сначала 200 рублей и убедившись, что деньги дошли, отправил еще почти 22 тыс. рублей.

После этого хозяин конвертера перестал выходить на связь и мужчина отправился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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