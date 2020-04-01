Саратовец потерял 22 тыс. рублей при покупке преобразователя
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Кировского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову, мужчине понадобился цифровой преобразователь, он нашел подходящий товар в интернете, позвонил продавцу.
После обсуждения технических характеристик тот уточнил, что для получения товара сначала надо внести предоплату.
Доверчивый гражданин перечислил ему сначала 200 рублей и убедившись, что деньги дошли, отправил еще почти 22 тыс. рублей.
После этого хозяин конвертера перестал выходить на связь и мужчина отправился в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU