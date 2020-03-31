Коронавирус в Саратовской области: Минздрав региона заказывает дополнительные аппараты ИВЛ

31 Март 2020 2020-03-31T20:23:56+03:00

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Министр здравоохранения Наталья Мазина 31 марта на заседании оперативного штаба по коронавирусу в правительстве области заявила, что во второй клинической больнице в Саратове проверено наличие всего необходимого оборудования. Выяснилось, что его пока не хватает до нормативов. Определена потребность в костюмах, масках и лекарствах. Все должно быть готово к 3 апреля.

Министр также заявила, что сделана дополнительная заявка в Минздрав РФ на поставку ИВЛ.

Также уже распределены поступившие из федерального бюджета средства (190 млн рублей — прим. ред) по медучреждениям.

- Деньги распределили в зависимости от коечного фонда. Это единственно возможный способ, — заявила министр Мазина.

Председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что в ближайшие сроки должна быть запущена еще одна лаборатория по анализам на коронавирус в Балакове. Он дал жесткий срок — десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU