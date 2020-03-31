Парень из Алгая ответит за избиение инспекторов ДПС

31 Март 2020 2020-03-31T20:16:59+03:00

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В отношении 24-летнего жителя Алгая возбуждено дело за избиение инспектора ДПС.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 6 марта вечером парня за рулем авто остановил экипаж из-за тонировки. В ответ на предложение предъявить документы инспектор услышал отказ, а сам нарушитель попытался уехать.

Молодого человека остановили, потребовали пройти к патрульной машине для составления протокола, на что он разразился бранью, схватил правоохранителей за форму, ударил в грудь и принялся бить по ногам, чтобы те упали. Его противоправные действия пресекли.

Расследование уголовного дела подходит к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU