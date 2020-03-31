В Саратове из-за коронавируса не будут проводиться ярмарки на Театральной площади
Издано соответствующее постановление
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Вчера, 30 марта, на сайте администрации Саратова было опубликовано постановление о прекращении работы ярмарки «выходного дня» на Театральной площади в целях защиты от новой коронавирусной инфекции.
Документ вышел за подписью мэра города Михаила Исаева.
Согласно тексту постановления, приостанавливается прошлое постановление, согласно которому торговля планировалась до 25 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU