В Саратовской области за неделю родились Эмиль, Миранда, Лаура и Мирон

31 Март 2020 2020-03-31T16:41:19+03:00

Всего за неделю зарегистрировали 214 младенцев

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В Саратове, Энгельсе и Балакове Саратовской области за прошлую неделю зарегистрировали 214 новорожденных.

- Мальчиков — 106, девочек — 108, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.

Среди редких имен новорожденных — Эмиль, Миранда, Лаура и Мирон.

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ИСТОЧНИК KP.RU