В Саратовской области за неделю родились Эмиль, Миранда, Лаура и Мирон
Всего за неделю зарегистрировали 214 младенцев
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В Саратове, Энгельсе и Балакове Саратовской области за прошлую неделю зарегистрировали 214 новорожденных.
- Мальчиков — 106, девочек — 108, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.
Среди редких имен новорожденных — Эмиль, Миранда, Лаура и Мирон.
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ИСТОЧНИК KP.RU